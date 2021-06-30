Капитану катера, при столкновении с которым погиб мужчина, предъявили обвинение

Следователи Приволжского СУ на транспорте СК РФ предъявили обвинение капитану катера "Фьорд-460", 18 июня близ города Жигулевск столкнувшемуся с лодкой Gladiator. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в следственном управлении.
37-летнему работнику Жигулевского государственного заповедника вменяют ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть").
Напомним, 18 июня, около 20:00, близ Жигулевска на Волге столкнулись моторная лодка "Фьорд-460" и надувная лодка Gladiator с двумя взрослыми и ребенком на борту. От удара 32-летний владелец надувной лодки выпал за борт и ушел под воду. Более недели он считался пропавшим. 27 июня тело мужчины обнаружили в 8 км ниже по течению.
По версии следствия, обвиняемый нарушил правила движения и не пропустил надувную лодку, что стало причиной столкновения. Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!