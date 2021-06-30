Капитану катера, при столкновении с которым погиб мужчина, предъявили обвинение

Следователи Приволжского СУ на транспорте СК РФ предъявили обвинение капитану катера "Фьорд-460", 18 июня близ города Жигулевск столкнувшемуся с лодкой Gladiator. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в следственном управлении.

37-летнему работнику Жигулевского государственного заповедника вменяют ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть").

Напомним, 18 июня, около 20:00, близ Жигулевска на Волге столкнулись моторная лодка "Фьорд-460" и надувная лодка Gladiator с двумя взрослыми и ребенком на борту. От удара 32-летний владелец надувной лодки выпал за борт и ушел под воду. Более недели он считался пропавшим. 27 июня тело мужчины обнаружили в 8 км ниже по течению.

По версии следствия, обвиняемый нарушил правила движения и не пропустил надувную лодку, что стало причиной столкновения. Расследование уголовного дела продолжается.