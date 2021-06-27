В Волге обнаружили тело мужчины, пропавшего после столкновения лодки и катера

В воскресенье, 27 июня, в Волге в районе пос. Богатырь Самарской области обнаружили тело 32-летнего мужчины, который пропал вечером 18 июня после столкновения надувной лодки и катера. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.
Напомним, 18 июня около 20:00 близ Жигулевска на Волге столкнулись моторная лодка "Фьорд-460" и надувная лодка Gladiator-370 с двумя взрослыми и ребенком на борту. От удара 32-летний владелец надувной лодки оказался за бортом и ушел под воду.
Более недели он считался пропавшим. 27 июня тело мужчины обнаружили в 8 км ниже по течению от места происшествия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дел по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее по неосторожности смерть").
Также выяснилось, что катер принадлежит Жигулевскому заповеднику, а среди пассажиров в момент ЧП были директор заповедника, который также является депутатом гордумы Жигулевска, и его коллега по думе Юрий Погиблов. Предположительно, пассажиры катера возвращались с какого-то мероприятия и были пьяны. Директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева уволили после ЧП.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.