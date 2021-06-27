В Волге обнаружили тело мужчины, пропавшего после столкновения лодки и катера

В воскресенье, 27 июня, в Волге в районе пос. Богатырь Самарской области обнаружили тело 32-летнего мужчины, который пропал вечером 18 июня после столкновения надувной лодки и катера. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, 18 июня около 20:00 близ Жигулевска на Волге столкнулись моторная лодка "Фьорд-460" и надувная лодка Gladiator-370 с двумя взрослыми и ребенком на борту. От удара 32-летний владелец надувной лодки оказался за бортом и ушел под воду.

Более недели он считался пропавшим. 27 июня тело мужчины обнаружили в 8 км ниже по течению от места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дел по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее по неосторожности смерть").

Также выяснилось, что катер принадлежит Жигулевскому заповеднику, а среди пассажиров в момент ЧП были директор заповедника, который также является депутатом гордумы Жигулевска, и его коллега по думе Юрий Погиблов. Предположительно, пассажиры катера возвращались с какого-то мероприятия и были пьяны. Директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева уволили после ЧП.