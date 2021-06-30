Следователи начали проверку из-за смерти двух мужчин на пожаре в Самаре

Ленинский МСО СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку по факту смерти двух мужчин на пожаре в центре Самары, сообщает ведомство.

Напомним, 30 июня, в 0:59, загорелся частный дом на ул. Куйбышева, 19. После тушения пожара в здании обнаружили тела двоих мужчин 27 и 49 лет.

По предварительным данным, причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем.