В суд отправилось уголовное дело об убийстве в самарском кафе "Монро"

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве в самарском кафе, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 марта 2021 г. мужчина в компании знакомых праздновал в кафе "Монро" на ул. Ташкентской. Около 6:00 между посетителями кафе произошла ссора, переросшая в драку. Нетрезвый обвиняемый ударил оппонента ножом в грудь. Пострадавший скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения.