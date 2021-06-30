Самарца будут судить за убийство пожилой соседки

В Кировский районный суд Самары направили уголовное дело 45-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2020 г. самарец в квартире своей престарелой соседки из-за неприязни нанес женщине не менее 30 ударов колюще-режущим и тупым предметом. 85-летняя пострадавшая скончалась на месте.