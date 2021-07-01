"Крылья Советов" разгромили "Раднички" - 3:0

В среду, 30 июня, "Крылья Советов" провели контрольный матч с сербским клубом "Раднички".
Встреча окончилась победой самарцев - 3:0.
Голы забили Ежов, 21'; Пиняев, 63'; Ефремов, 74'.
В среду, 30 июня, "Крылья Советов" провели контрольный матч с сербским клубом "Раднички".
Встреча окончилась победой самарцев - 3:0.
Голы забили Ежов, 21'; Пиняев, 63'; Ефремов, 74'.
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?