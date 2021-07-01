"Крылья Советов" не планируют продлевать контракт с Рикарду Алвешем

Самарский клуб не вел переговоров о новом контракте с полузащитником Рикарду Алвешем, сообщил championat.com спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

"Рикарду Алвеш — опытный футболист, который здорово помог нам в весенней части сезона. Мы благодарны ему за вклад в результат, которого добились "Крылья". Сейчас мы рассматриваем множество вариантов усиления команды для достойного выступления в РПЛ. Действительно, мы не вели переговоров с Рикарду относительно нового контракта и не приглашали его на сборы. Трансферная кампания в самом разгаре — хотим усилиться точечно, укрепив позиции, которые в этом нуждаются. С каждым футболистом, который находится в сфере наших интересов, мы проводим предметные переговоры. Всему своё время", — сказал Корниленко.