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Футбол Спорт

"Крылья Советов" не планируют продлевать контракт с Рикарду Алвешем

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский клуб не вел переговоров о новом контракте с полузащитником Рикарду Алвешем, сообщил championat.com спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

"Рикарду Алвеш — опытный футболист, который здорово помог нам в весенней части сезона. Мы благодарны ему за вклад в результат, которого добились "Крылья". Сейчас мы рассматриваем множество вариантов усиления команды для достойного выступления в РПЛ. Действительно, мы не вели переговоров с Рикарду относительно нового контракта и не приглашали его на сборы. Трансферная кампания в самом разгаре — хотим усилиться точечно, укрепив позиции, которые в этом нуждаются. С каждым футболистом, который находится в сфере наших интересов, мы проводим предметные переговоры. Всему своё время", — сказал Корниленко.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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