Ночью в Тольятти спасатели сняли с крыши пятиэтажки двух девушек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 1 июля, помощь спасателей МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" потребовалась двум девушкам в возрасте около 23 лет, которые не могли самостоятельно спуститься с крыши пятиэтажного дома на ул. Индустриальной, 5, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор центра Андрей Дербенев.

Фото: Андрей Дербенев