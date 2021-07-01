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Нефтехимия ТЭК

Молодые специалисты "ННК" отмечены наградами ко Дню молодежи

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодарственными письмами от главы Новокуйбышевска Сергея Маркова и думы города отметили трех сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании: Анну Зубкову, Павла Узлова и Владимира Шакуна.

Фото: предоставлено компанией

Все специалисты работают в разных отделах предприятия, и каждый уже достиг определенных профессиональных успехов. Так, Анна Зубкова — ведущий специалист по молодежной политике АО "ННК". Работать на предприятии она начала сразу после обучения в Самарском техническом университете. Анна курирует работу молодых специалистов, помогает в реализации различных мероприятий городского и областного масштаба.

Ее коллега, главный специалист отдела подготовки капитальных ремонтов Павел Узлов, курирует работу подрядных организаций, проводящих ремонт в цехах предприятия, оформляет закупочную документацию по капитальному ремонту, участвует в научной жизни завода. Например, осенью Павел Узлов поедет на межрегиональную научно-техническую конференцию молодых специалистов ПАО "НК "Роснефть".

Третий сотрудник, отмеченный благодарственным письмом главы Новокуйбышевска, Владимир Шакун — ведущий инженер научно-исследовательского центра АО "ННК".

Он работает на предприятии уже седьмой год. Вносит значительный вклад в развитие научно-технического потенциала АО "ННК". Например, благодаря его инициативе удалось повысить производительность ряда стадий производств. По совместительству кандидат химических наук Владимир Шакун преподает в Самарском государственном техническом университете.

В Новокуйбышевской нефтехимической компании уверены, что грамотная кадровая политика — залог развития и успешной работы предприятия. Поэтому особое внимание уделяют работе с молодыми специалистами. И способствует этому программа АО "ННК" "Молодой специалист". Она включает несколько важных аспектов: обучение и повышение квалификации, систему наставничества, адаптационный курс, в рамках которого организуются встречи с руководителями предприятия и командообразующие мероприятия. Для карьерного роста молодых специалистов, получения новых знаний и изучения современных технологий в АО "ННК" созданы максимальные возможности.

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