Самарца обвиняют в краже прокатного электросамоката

В Самаре в суд отправили уголовное дело 43-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в краже электросамоката, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее на парковке на пр. Кирова неизвестные украли электросамокат стоимостью 75 тыс. рублей. Сигнал о несанкционированном движении самоката поступил около 4:00. GPS-датчики показывали, что украденный транспорт находится в радиусе 300 м от места происшествия — в одном из соседних домов.

В тот же день полицейские нашли и изъяли самокат у жителя дома на пр. Кирова. Подозреваемый рассказал, что увидел, как прохожий оставил у дома электросамокат. Убедившись, что транспорт не пристегнут противоугонным тросом, мужчина отнес его в домой и спрятал в одной из комнат.

На самарца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").