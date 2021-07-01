Самарца обвиняют в краже прокатного электросамоката

В Самаре в суд отправили уголовное дело 43-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в краже электросамоката, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее на парковке на пр. Кирова неизвестные украли электросамокат стоимостью 75 тыс. рублей. Сигнал о несанкционированном движении самоката поступил около 4:00. GPS-датчики показывали, что украденный транспорт находится в радиусе 300 м от места происшествия — в одном из соседних домов.
В тот же день полицейские нашли и изъяли самокат у жителя дома на пр. Кирова. Подозреваемый рассказал, что увидел, как прохожий оставил у дома электросамокат. Убедившись, что транспорт не пристегнут противоугонным тросом, мужчина отнес его в домой и спрятал в одной из комнат.
На самарца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!