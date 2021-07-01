В Новокуйбышевске покажут спектакли "Золотой Маски"

С 4 по 8 сентября в Новокуйбышевске Самарской области пройдет фестиваль "Золотая Маска".

5 сентября Театр "Особняк" и Театральная лаборатория Яны Туминой (Санкт-Петербург) представят спектакль "Комната Герды" 12+ (лирический хоррор по Г. Х. Андерсену и М. Рильке, режиссер: Яна Тумина).

Спектакль обладатель Премии "Золотая Маска" 2019 г. — "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа актера" (Алиса Олейник). Номинации на Премию "Золотая Маска" 2019 г. — "Лучший спектакль в театре кукол", "Лучшая работа художника", "Лучшая работа актера" (Дмитрий Чупахин).

6 сентября Театр "Суббота" (Санкт-Петербург) покажет спектакль "Ревизор" 16+ (невольное прочтение Николая Гоголя, сценическая композиция и постановка: Андрей Сидельников).

Спектакль вошел в Long List Фестиваля "Золотая Маска" 2020 года. Спектакль — участник внеконкурсной программы "Маска Плюс".

8 сентября фестиваль завершится спектаклем "Зулейха открывает глаза" 16+ (по роману Гузель Яхиной, режиссер-постановщик: Айрат Абушахманов) Башкирского театра драмы им. М. Гафури (Уфа). Спектакль идет на башкирском языке с синхронным переводом.

Спектакль — обладатель Премии "Золотая Маска" 2019 г. — "Специальная Премия Жюри драматического театра и театра кукол". Номинации на Премию "Золотая Маска" 2019 г. — "Лучший спектакль в драме, большая форма", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая работа художника по свету", "Лучшая женская роль" (Римма Кагарманова).

Нвпомним, в Новокуйбышевске "Золотая Маска" уже дважды показывала свою региональную программу "Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии". Местный театр-студия "Грань" трижды становился номинантом Российской национальной театральной премии и дважды — лауреатом "Золотой Маски", неоднократно участвовал во внеконкурсных программах Фестиваля.