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Чистая прибыль банка "Открытие" за январь-май 2021 года по РСБУ достигла 44,6 млрд рублей

1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чистая прибыль банка "Открытие" по российским стандартам бухгалтерского учета за май 2021 года составила 10,2 млрд рублей. По итогам первых пяти месяцев 2021 года банк "Открытие" заработал 44,6 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с 19,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

За январь-май 2021 года активы банка "Открытие" выросли на 274 млрд рублей (+10,6%) до 2,9 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 191 млрд рублей (+11,4%) до 1,9 трлн рублей. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в активах выросла до 57% на 1 июня 2021 года (49% на 1 июня 2020 года).

Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 135 млрд рублей до 1,3 трлн рублей (+11,4%). Объем выданных за 5 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 541 млрд рублей, что на 64% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Рост розничного кредитного портфеля составил 56 млрд рублей (+11,4%) до 552 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал более 135 млрд рублей розничных кредитов, что на 45% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов за 5 месяцев 2021 года увеличились на 121 млрд рублей до 2,0 трлн рублей (+6,3%) за счет роста средств юридических лиц на 120 млрд до 1 061 млрд рублей (+12,7%). Остатки средств на счетах физических лиц по итогам отчетного периода стабильны и составляют 971 млрд рублей (+0,1%). По состоянию на 1 июня 2021 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 49% (39% на 1 января 2021 и 33% на 1 июня 2020 года).

Чистая прибыль банка по итогам 5 месяцев 2021 года составила 44,6 млрд рублей, что на 24,9 млрд рублей превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за 5 месяцев 2021 года превысили на 14,4 млрд рублей результат за аналогичный период прошлого года. Рост чистого процентного дохода обеспечен как сокращением процентных расходов по срочным средствам клиентов, так и увеличением процентных доходов по кредитному портфелю клиентов.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 79,6 млрд рублей, что на 39% выше результата за аналогичный период прошлого года (57,1 млрд рублей).

Операционные расходы за 5 месяцев 2021 года остались на уровне прошлого года (27,9 млрд рублей, +1% год к году).

Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 32,6 млрд рублей (+9,7%) до 369 млрд рублей за счет прибыли.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк "Открытие" соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 июня 2021 года Н1.0 составил 14,4% при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок (13,97% на 1 января 2021 года), Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 131,9% при пороговом значении 15%, Н3 (норматив текущей ликвидности) — 145,6% при пороговом значении 50%.

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