На прошлой неделе Тольятти оказался лидером по загрязнению воздуха

На неделе с 21 по 27 июня в Тольятти зафиксировали худшие показания по загрязнению воздуха. Об этом свидетельствуют данные Открытой Экологической платформы (ОЭП).

Сейчас действует федеральная сигнальная сеть контроля за качеством атмосферного воздуха, которое оценивают по наличию в нем мелкодисперсной пыли. Сеть создана по инициативе экологических активистов. Замеры ведут с помощью сигнальной сети датчиков, передающих информацию на специализированную интернет-платформу.

В общественном мониторинге участвуют 48 российских городов. Исполнительный директор ОЭП Сергей Шахматов представил данные рейтинга по качеству атмосферного воздуха в этих населенных пунктах.

Он составлен на основе более 110 тыс. разовых 20-минутных измерений качества воздуха, передаваемых в онлайн-режиме с более чем 200 датчиков.

В благоприятной "зоне", согласно данным за прошлую неделю, оказались 33 города, где отмечены средненедельные концентрации РМ2,5 менее 12 мкг/м3.

В зоне повышенного уровня загрязнения оказалось15 городов. Лидером, показавшим максимальную концентрацию мелкодисперсной пыли в воздухе (17 мкг/м3), оказался Тольятти. На втором месте (15 мкг/м3) - Краснодар, на третьем (14 мкг/м3) - Челябинск, Магнитогорск и Москва.

Наилучшие показатели - в Ялте и Назарово, где пыли всего 1 мкг/м3, а также в Сочи, Абакане и Миассе, где 2 мкг/м3.