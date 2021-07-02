Защитник Владимир Полуяхтов покинул "Крылья Советов"

ФК "Крылья Советов" и защитник Владимир Полуяхтов завершили сотрудничество.

Владимир Полуяхтов выступал за "Крылья" с 2018 года. Футболист провел за самарскую команду 71 матч и отметился двумя забитыми мячами. В минувшем сезоне Полуяхтов внес большой вклад в результат команды, являясь одним из лидеров коллектива.