Защитник Владимир Полуяхтов покинул "Крылья Советов"

ФК "Крылья Советов" и защитник Владимир Полуяхтов завершили сотрудничество.
Владимир Полуяхтов выступал за "Крылья" с 2018 года. Футболист провел за самарскую команду 71 матч и отметился двумя забитыми мячами. В минувшем сезоне Полуяхтов внес большой вклад в результат команды, являясь одним из лидеров коллектива.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?