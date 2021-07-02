В Тольятти задержали наркосбытчика с 500 г "товара"

В Тольятти полицейские задержали 52-летнего мужчину с крупной партией наркотика, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемого задержали возле дома на ул. Спортивной в Тольятти, когда он закладывал пакет с 0,58 г мефедрона в тайник. При обыске дома у мужчины изъяли еще более 500 г запрещенного вещества.

Задержанный рассказал, что приобрел наркотики через интернет для дальнейшей сбыта.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отправили под стражу на шесть месяцев.