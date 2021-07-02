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Банк "Открытие" стал лауреатом программы "Лучшие социальные проекты России"

2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Социальный проект #Немаловажный банка "Открытие", запущенный в 2020 году для поддержки предпринимателей во время пандемии, получил награду в категории "Поддержка малого и среднего бизнеса".

Ключевой особенностью проекта стала возможность для предпринимателей в разгар пандемии COVID-19 прошлого года бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на ТВ. Эфирное время предоставлял и оплачивал банк "Открытие". Партнером проекта был выбран холдинг "Национальная Медиа Группа", который объединяет как телевизионные, так и диджитал-каналы. Таким образом, используя ресурсы НМГ, банк "Открытие" смог предоставить каждому предпринимателю возможность обратиться именно к своей аудитории, сохранить прежних и найти новых покупателей своих товаров и услуг.

В рамках инициативы также был создан аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Благодаря этому предприниматели получали широкую известность и могли привлечь внимание потребителей. Участие в проекте было бесплатным для компаний МСБ — клиентов любых банков, а не только банка "Открытие".

Также за проект #Немаловажный были награждены партнеры "Открытия" — OMD Media Direction и "Национальная Медиа Группа".

Программа и Форум "Лучшие социальные проекты России" — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. К участию в Программе принимаются проекты в сфере корпоративной социальной ответственности, реализованные или действующие на территории РФ с 2010 года.

Гид потребителя

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