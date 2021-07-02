Самарский список ЛДПР на выборах в Госдуму возглавил Александр Котляр

Региональный список ЛДПР на выборах в Государственную думу от Самарской области возглавил тольяттинский бизнесмен Александр Котляр.

Как сообщили в региональном отделении ЛДПР, также в состав региональной группы вошли координатор реготделения партии Роман Синельников, депутат Совета депутатов Ленинского района Самары Андрей Седогин, депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района Самары, врач Павел Кравцов, депутат гордумы Тольятти Дмитрий Дементьев и депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района Самары Екатерина Муравьева.

По одномандатным округам были выдвинуты:

Андрей Седогин - Самарский одномандатный округ №158;

Александр Котляр - Тольяттинский одномандатный округ №159;

Роман Синельников - Красноглинский одномандатный округ №160;



Дмитрий Копылов - Жигулевский одномандатный округ №161 (депутат гордумы Сызрани, в 2017-2020 гг. был помощником Михаила Дегтярева в его бытность депутатом госдумы);

Александр Степанов - Промышленный одномандатный округ №162 (депутат губернской думы, руководитель фракции ЛДПР).

Отметим, что в действующем составе Госдумы нет депутатов ЛДПР, представляющих Самарскую область. Однако в федеральном списке партии 14 место получил самарский бизнесмен, депутат губдумы Владимир Кошелев, что гарантирует ему мандат, если партия преодолеет барьер в 5% (на прошлых выборах ЛДПР набрала более 13%).