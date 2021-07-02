16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский список ЛДПР на выборах в Госдуму возглавил Александр Котляр Лескин, Матвеев и Ерина возглавили список КПРФ на выборы в губдуму КПРФ выдвинула кандидатов в Госдуму Самарская "Родина" выдвинула в Госдуму Нуждина и Барсука Павел Покровский: "Более чем 2 тыс. общественных организаций примут участие в наблюдении за выборами"

Выборы Власть и политика

Самарский список ЛДПР на выборах в Госдуму возглавил Александр Котляр

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный список ЛДПР на выборах в Государственную думу от Самарской области возглавил тольяттинский бизнесмен Александр Котляр.

Как сообщили в региональном отделении ЛДПР, также в состав региональной группы вошли координатор реготделения партии Роман Синельников, депутат Совета депутатов Ленинского района Самары Андрей Седогин, депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района Самары, врач Павел Кравцов, депутат гордумы Тольятти Дмитрий Дементьев и депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района Самары Екатерина Муравьева.

По одномандатным округам были выдвинуты:

Андрей Седогин - Самарский одномандатный округ №158;

Александр Котляр - Тольяттинский одномандатный округ №159;

Роман Синельников - Красноглинский одномандатный округ №160;

Дмитрий Копылов - Жигулевский одномандатный округ №161 (депутат гордумы Сызрани, в 2017-2020 гг. был помощником Михаила Дегтярева в его бытность депутатом госдумы);

Александр Степанов - Промышленный одномандатный округ №162 (депутат губернской думы, руководитель фракции ЛДПР).

Отметим, что в действующем составе Госдумы нет депутатов ЛДПР, представляющих Самарскую область. Однако в федеральном списке партии 14 место получил самарский бизнесмен, депутат губдумы Владимир Кошелев, что гарантирует ему мандат, если партия преодолеет барьер в 5% (на прошлых выборах ЛДПР набрала более 13%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1