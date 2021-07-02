Почти 15 тыс. дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с эскроу в ВТБ

С момента введения инструмента эскроу-счетов в сфере строительства ВТБ открыл около 90 тыс. эскроу-счетов, из которых более 14,8 тыс. уже раскрыты. Таким образом, около 15 тысяч дольщиков уже получили свои квартиры. Сейчас на открытых счетах дольщиков аккумулировано около 455 млрд рублей.

"Количество счетов эскроу показывает положительную динамику. В этом году открыто 33,5 тыс. счетов против 47,3 тыс. за весь 2020 год. Такие темпы показывают, что в ближайшие два года к логике эскроу отрасль многоквартирного строительства перейдет полностью. Основная доля проектов крупнейших девелоперов уже реализуется с использованием механизма эскроу. Мы постоянно развиваем продукт, чтобы повышать удобство взаимодействия и застройщиков с банком, и покупателей квартир в финансируемых нами проектах. Эскроу счета могут быть открыты дистанционно. Минимизируется бумажный документооборот при рассмотрении проектов, предлагаются новые форматы финансирования, включая финансирование на покупку земельных участков для наших стратегических партнеров", — говорит руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

"Переход на эскроу обеспечил стабильную поддержку проектов жилого строительства, реализуемых как крупными, так и небольшими застройщиками. Мы одними из первых приступили к практической реализации нового механизма и сегодня предлагаем клиентам глубокую экспертизу в сфере проектного финансирования. Наши клиенты во всех регионах России успешно работают с эскроу, выполняя важную социальную функцию по обеспечению граждан новым жильем. В сегменте среднего и малого бизнеса общая площадь финансируемых нами в регионах России проектов превышает 5,5 млн кв. м. Количество открытых только в этом году счетов уже превысило 22 тысячи, что составляет более 80% от количества 2020 года", — отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ.

"С начала этого года объем и число эскроу-счетов физлиц в ВТБ вырос более чем на 70%. Инструмент защищает деньги дольщиков при приобретении квартир на этапе строительства, а наращивание объемов проектного финансирования и развитие эскроу оказывает положительное влияние и на ипотечное кредитование. Синергия продуктов позволяет банку предлагать ипотечным заемщикам кредиты по более низким ставкам. Логичным путем дальнейшего развития эскроу мы видим их применение в смехе с ИЖС. Со своей стороны, ВТБ готов обеспечивать такой сервис физлицам, это поможет гражданам с минимальными рисками приобрести или построить собственный дом", — комментирует начальник управления "Ипотечное кредитование" — вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

К настоящему времени ВТБ одобрил застройщикам 267 проектов по кредитованию долевого строительства с использованием эскроу-счетов более чем на 525 млрд рублей. Площадь финансируемых объектов — почти 10,4 млн кв. м, из которых жилая — около 7 млн.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать их во всех регионах присутствия банка. Для оформления был разработан удобный процесс: покупателю объекта в новостройки достаточно паспорта и договора участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика.