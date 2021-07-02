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ВТБ сохраняет пониженную ставку по ипотеке с господдержкой

2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со 2 июля ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям ипотеки с господдержкой. Программа будет доступна клиентам, приобретающим квартиры в новостройках, с максимальной суммой кредита 3 млн рублей. Ставка по ипотеке в ВТБ зависит от размера первого взноса и на первом этапе составит 5,7% или 5,9%.

"ВТБ решил ввести для своих заёмщиков "переходный период" и сохранить ранее действовавшие ставки в рамках обновленных условий госипотеки. Поэтому на первом этапе наши клиенты, которые подходят под новые условия, смогут получить ипотеку по сниженной ставке: заемщики с первоначальным взносом от 20% — под 5,7%, остальные — под 5,9%. Для ВТБ стратегически важно сделать ипотеку максимально доступной для населения, поэтому и в дальнейшем мы планируем обеспечивать клиентам ставку ниже 7%, установленных Правительством", — подчеркивает Михаил Сероштан, начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ — вице-президент ВТБ.

По оценкам ВТБ, доля госипотеки на рынке прогнозируемо сократится примерно до 11%, так как в текущем виде она становится приоритетной в регионах, где средний ипотечный чек сохраняется на уровне до 3 млн рублей или для клиентов с первоначальным взносом от 25% и средним размером кредита до 3,5 млн рублей. По данным ВТБ, сейчас подобным критериям в целом соответствуют более 50 регионов России.

При этом обновленная госпрограмма не должна оказать существенного влияния на уровень ипотечных продаж по рынку. ВТБ прогнозирует, что по итогам 2021 г. объем ипотечных сделок в России вырастет примерно на четверть и может превысить 5,4 трлн рублей.

ВТБ за все время работы по ипотеке с господдержкой выдал более 100 тыс. кредитов на сумму около 340 млрд рублей. Доля банка на рынке по объему продаж — 20%.

Обновленная программа "Ипотека с господдержкой 2021" в ВТБ предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — до 30 лет.

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