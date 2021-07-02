Самарцев будут судить за наркотики и отмывание денег

В Самаре завершилось расследование уголовного дела местных жителей, обвиняемых в сбыте наркотиков и отмывании денег, сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, в октябре 2020 г. 25-летний уроженец Ульяновской области вместе с 22-летней знакомой угрозами вовлек свою 17-летнюю супругу в незаконный сбыт наркотиков.
Через интернет мужчина получил адрес тайника с наркотиком, который находился около базы отдыха в Красноглинском районе. Девушки забрали пакет с MDMA. В квартире супругов вещество расфасовали на более мелкие дозы. Сбыть его подозреваемые уже не успели, так как их задержали.
Кроме того, с августа по октябрь 2010 г. обвиняемые совершили еще несколько преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За это они получили не менее 16 тыс. руб. в виде цифровой криптовалюты, которые впоследствии конвертировали в рубли.
В зависимости от роли каждого, участников преступлений обвиняют по ч. 4 ст. 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление"), ч. 3 ст. 30 УК РФ, п "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотиков"), п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления").
Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. В ближайшее время его направят в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!