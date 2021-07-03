"Крылья Советов" просмотрят нападающего Онугху и полузащитника Иванисеню

В расположение "Крыльев Советов", находящихся на сборах в Сербии, прибыли украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня и российский нападающий Герман Онугха. Об этом клуб сообщил в официальном твиттер-аккаунте.
24-летний Онугха, права на которого принадлежат, "Краснодару", начинал сезон-2020/21 в «Тамбове», а затем был арендован датским клубом «Вайле». За "Тамбов" он забил шесть мячей в 13 матчах, за "Вайле" - пять в 18.
27-летний Иванисеня выступает за луганскую «Зарю» - бронзового призера чемпионата Украины. В последнем сезоне УПЛ он провёл 21 матч, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?