Владимир Кухлевский покидает "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов-2" Владимир Кухлевский покидает клуб. У специалиста завершилось соглашение с "Крыльями", сообщает сайт клуба.

Также отмечается, что "КС-2" в следующем сезоне не будут выступать в ПФЛ.

Владимир Кухлевский работал в структуре "Крыльев Советов" с 2001 года. За это время он был помощником главного тренера, исполняющим обязанности главного тренера, возглавлял молодежную команду, которую приводил к медалям первенства.