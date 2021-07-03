Владимир Кухлевский покидает "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов-2" Владимир Кухлевский покидает клуб. У специалиста завершилось соглашение с "Крыльями", сообщает сайт клуба.
Также отмечается, что "КС-2" в следующем сезоне не будут выступать в ПФЛ.
Владимир Кухлевский работал в структуре "Крыльев Советов" с 2001 года. За это время он был помощником главного тренера, исполняющим обязанности главного тренера, возглавлял молодежную команду, которую приводил к медалям первенства.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?