Самарских ЛДПРовцев поведет в губдуму Владимир Жириновский

Список ЛДПР на выборах в Самарскую губернскую думу возглавил лидер партии Владимир Жириновский. Это традиционная для партии практика - он возглавляет все региональные списки.
Как сообщили в реготдлении ЛДПР, в список также вошли руководитель партийной фракции в областном парламенте Александр Степанов и координатор регионального отделения Роман Синельников.
По внутриобластным спискам в губдуму будет баллотироваться 61 кандидат, из которых можно отметить действующего депутата губдумы Петра Караймана (1 место в списке в Советской внутриобластной части №23) и экс-депутата губдумы предыдущего созыва, бизнесмена Юрия Венедиктова (1 место в списке в Жигулевской внутриобластной части № 17).
Отметим, что сейчас во фракции ЛДПР в губернской думе три депутата - Александр Степанов, Петр Карайман и Екатерина Колязина - и все они были избраны по списку.
Синельников, Карайман и Венедиктов также выдвинуты кандидатами в губдуму по одномандатным округам - соответственно Красноярскому округу № 14, Кинельскому № 24 и Жигулевском № 17.
Также напомним, что Синельников и Степанов баллотируются от реготделения в Госдуму.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...