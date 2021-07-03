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Выборы Власть и политика

Самарских ЛДПРовцев поведет в губдуму Владимир Жириновский

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Список ЛДПР на выборах в Самарскую губернскую думу возглавил лидер партии Владимир Жириновский. Это традиционная для партии практика - он возглавляет все региональные списки.

Как сообщили в реготдлении ЛДПР, в список также вошли руководитель партийной фракции в областном парламенте Александр Степанов и координатор регионального отделения Роман Синельников. 

По внутриобластным спискам в губдуму будет баллотироваться 61 кандидат, из которых можно отметить действующего депутата губдумы Петра Караймана (1 место в списке в Советской внутриобластной части №23) и экс-депутата губдумы предыдущего созыва, бизнесмена Юрия Венедиктова (1 место в списке в Жигулевской внутриобластной части № 17).

Отметим, что сейчас во фракции ЛДПР в губернской думе три депутата - Александр Степанов, Петр Карайман и Екатерина Колязина - и все они были избраны по списку.

Синельников, Карайман и Венедиктов также выдвинуты кандидатами в губдуму по одномандатным округам - соответственно Красноярскому округу № 14, Кинельскому № 24 и Жигулевском № 17.

Также напомним, что Синельников и Степанов баллотируются от реготделения в Госдуму.

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