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Футбол Спорт

"Крылья Советов" разгромили "Раднички" - 4:1

БЕЛГРАД. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В заключительном матче сербского сбора "Крылья Советов" разгромили "Раднички".

Игра состоялась в воскресенье, 4 июля. Голы забили Липовой, 2'; Илич, 5'; Сарвели, 12'; Липовой, 41'; Цыпченко, 75' с пенальти.

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 18 Зеффан (35 Прищепа, 46'), 47 Божин, 50 Карпов (3 Чернов, 46'), 77 Кабутов, 11 Ежов, 6 Якуба (8 Витюгов, 46'), 8 Витюгов (52 Смирнов, 35'), 17 Зиньковский (30 Пиняев, 46'), 29 Липовой , 10 Сарвели (19 Цыпченко, 57'). Запасные: 81 Овсянников.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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