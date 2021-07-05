"Крылья Советов" разгромили "Раднички" - 4:1

В заключительном матче сербского сбора "Крылья Советов" разгромили "Раднички".
Игра состоялась в воскресенье, 4 июля. Голы забили Липовой, 2'; Илич, 5'; Сарвели, 12'; Липовой, 41'; Цыпченко, 75' с пенальти.
В заключительном матче сербского сбора "Крылья Советов" разгромили "Раднички".
Игра состоялась в воскресенье, 4 июля. Голы забили Липовой, 2'; Илич, 5'; Сарвели, 12'; Липовой, 41'; Цыпченко, 75' с пенальти.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
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"Крылья Советов": 1 Ломаев, 18 Зеффан (35 Прищепа, 46'), 47 Божин, 50 Карпов (3 Чернов, 46'), 77 Кабутов, 11 Ежов, 6 Якуба (8 Витюгов, 46'), 8 Витюгов (52 Смирнов, 35'), 17 Зиньковский (30 Пиняев, 46'), 29 Липовой , 10 Сарвели (19 Цыпченко, 57'). Запасные: 81 Овсянников.