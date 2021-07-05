Клиенты группы банка "Открытие" теперь могут открывать брокерские счета за 5 минут и пополнять их без комиссии

"Открытие Брокер" и банк "Открытие" продолжают комплексно улучшать клиентский сервис. Сразу после дистанционного открытия счета в "Открытие Брокер" у инвесторов появилась возможность оформить Opencard банка "Открытие", которая позволяет пополнять брокерский счет без комиссии и получать повышенный кешбэк с покупок. При этом клиенты банка "Открытие" теперь могут открыть брокерский счет в интернет-банке всего за 5 минут.
"Открытие Брокер" значительно улучшил сервис дистанционного открытия счета. Помимо упрощения процедуры регистрации и ускорения обработки анкеты, инвесторы получили возможность оформить заявку на доставку Opencard банка "Открытие", которая предлагает множество полезных сервисов. Для этого клиенту достаточно выбрать адрес доставки в более чем 500 городах России и нажать одну кнопку, после чего с вами свяжется менеджер для уточнения деталей.
Преимущества Opencard:
- Пополнение брокерского счета без комиссии в мобильном приложении или интернет-банке.
- 500 бонусных рублей в подарок при общих тратах по карте от 10 000 рублей.
- Кешбэк до 3% на все покупки.
- Переводы в другие банки без комиссии по номеру телефона (СБП).
- Скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru.
- Возможность получения статуса "Плюс" или "Премиум" при размещении определенного объема средств на счетах, в том числе брокерских, в группе банка "Открытие".
Банк "Открытие" также усовершенствовал процедуру открытия брокерского счета через интернет-банк и приложение банка — теперь после начала процедуры регистрации требуется порядка 5 минут. Отметим, что раньше новый счет открывался только на следующий день.
"Создавать удобные и востребованные сервисы для клиентов банка и группы — наш абсолютный приоритет. Мы предельно упростили процедуру оформления дебетовой карты Opencard при открытии брокерского счета. Теперь всеми её преимуществами и возможностями могут воспользоваться и наши клиенты-частные инвесторы", — отмечает Алексей Перов, заместитель лидера трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие".
"Инвестиционный бизнес группы "Открытие" переживает бурный рост на фоне активного развития дистанционных сервисов в интересах клиентов, а также за счет цифровизации большинства процессов. Возможность оформления карты банка "Открытие" сразу после открытия счета, вкупе с удобным и быстрым открытием и пополнением счета через интернет-банк, выводит удобство пользования нашими услугами на принципиально новый уровень. Это существенно ускорит выход новых инвесторов на биржу и позволит им оперативно отыгрывать рыночные идеи. Надеемся, что новый функционал понравится клиентам группы "Открытие", — говорит генеральный директор "Открытие Брокер" Юрий Маслов.
АО "Открытие Брокер" — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка "Открытие". Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в 2020 г. превысил 14 трлн рублей). "Открытие Брокер" обслуживает более 318 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне "ААА.iv", ежегодно подтверждая его с 2010 года. "Открытие Брокер" многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.