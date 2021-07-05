Дмитрий Богданов представил законопроект о снижении ставок УСН на комитете по бюджету губдумы

В пятницу, 2 июля, инициатива правительства Самарской области по предоставлению льгот ряду категорий предпринимателей, применяющих упрощенный режим налогообложения, была рассмотрена на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политики Самарской губернской думы. Ранее законопроект одобрили члены областного правительства и обсудили на встрече с представителями региональных деловых общественных организаций.
Суть инициативы заключается в предоставлении налоговых льгот ряду категорий предпринимателей в 2021 и 2022 годах, уплачиваемых по упрощенной системе налогообложения. Так, по УСН "доходы" снижение составит с 6% до 2%, по УСН "доходы минус расходы" ставка снизится с 15% до 5%.
На заседании комитета законопроект представил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. "Это уникальная инициатива, которая поможет поддержать малый бизнес в самых уязвимых секторах экономики. Сегодня в предпринимательстве региона занято более 530 тысяч человек. Законопроект, разработанный в соответствии с посланием губернатора Дмитрия Азарова, учитывает предоставление льгот предприятиям из пострадавших отраслей, вновь созданным малым предприятиям в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тысяч человек, а также снижение ставок для социального бизнеса. К пострадавшим сегодня относятся сферы культуры и туризма, общественного питания, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, СМИ, гостиничный бизнес и другие отрасли, перечень которых утвержден на федеральном уровне. Ознакомиться с ним можно на сайте mybiz63.ru", — пояснил министр.
Инициативой также предусмотрено, что налоговые преференции могут быть предоставлены с 1 января 2021 года. Члены комитета поддержали законопроект, рекомендовав его к принятию сразу в двух чтениях.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html