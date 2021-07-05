Защитник Роман Лагутин перешел в БК "Самара"

Защитник Роман Лагутин, имеющий богатый опыт выступления в России и ближнем зарубежье, подписал контракт с БК "Самара".

Выступал за юношескую, молодежную и основную команды "Автодора" (2011-2017, с перерывами), молодежную команду "Нижнего Новгорода" (2013/2014), "Иркут" (февраль 2015 и сентябрь–декабрь 2018), "Спартак" (Санкт-Петербург, 2017/2018), "Алматинский Легион" (Казахстан, январь–март 2019 и октябрь–декабрь 2020), "Синегорье" (Казахстан, 2019/2020) и "Каспий" (Казахстан, январь–май 2021)

Серебряный призер Единой молодежной лиги ВТБ (2016). Бронзовый призер Национальной лиги Казахстана (2019).

В сезоне-2020/2021 в матчах чемпионата Казахстана в среднем набирал 14,1 очка и делал 4,1 подбора и 3,7 передачи.