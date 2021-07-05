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Преступления Происшествия

Предпринимательницу из Тольятти обманул коллега и сосед по ТЦ

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Ульяновской области, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 59-летняя женщина, которая арендует помещение в ТЦ. Она попросила владельца соседнего отдела — мастерской по ремонту бытовой техники помочь купить напольный кондиционер по выгодной цене.

Мужчина обещал помочь и попросил перечислить предоплату 6200 рублей. После получения денег он перестал появляться в своем отделе и отвечать на звонки. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

Подозреваемого нашли и задержали. Мужчина признался в обмане и рассказал, что потратил деньги.

Гид потребителя

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