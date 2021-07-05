Предпринимательницу из Тольятти обманул коллега и сосед по ТЦ

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Ульяновской области, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратилась 59-летняя женщина, которая арендует помещение в ТЦ. Она попросила владельца соседнего отдела — мастерской по ремонту бытовой техники помочь купить напольный кондиционер по выгодной цене.
Мужчина обещал помочь и попросил перечислить предоплату 6200 рублей. После получения денег он перестал появляться в своем отделе и отвечать на звонки. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.
Подозреваемого нашли и задержали. Мужчина признался в обмане и рассказал, что потратил деньги.
Последние комментарии
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела