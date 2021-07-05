УК из Тольятти уличили в манипуляциях с платежами за электричество

Прокуратурой Центрального района Тольятти обнаружила, что местная УК нанесла ущерб ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным надзорного ведомства, ООО "ТЭМ" с момента заключения договора на поставку электричества по февраль 2021 г. перечислило поставщику лишь 0,4 млн руб., хотя электричество получило на 3,3 млн руб., а с жителей собрали 3 млн рублей.

По факту нарушений в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО "ТЭМ" возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ.