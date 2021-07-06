В Тольятти задержали наркокурьеров, переправлявших наркотики в Крым

В Тольятти полицейские задержали двух человек партией синтетических наркотиков, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции на КПП "Рубеж" остановили иномарку. Они заметили, что находившаяся в салоне 25-летняя женщина занервничала, и решили досмотреть ее и 28-летнего водителя. В итоге у них изъяли 2,9 г мефедрона и 348,82 г N-метилэфедрона.

Задержанные живут в Уфе и не работают. Мужчина ранее уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. По версии полиции, подозреваемые приобрели наркотики через интернет и планировали сбыть их через "закладки" в Крыму.

Возбуждено уголовное дело, задержанных отправили под стражу.