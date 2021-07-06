В Самарской области выделят средства на восстановление скважин с питьевой водой

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на оперативном совещании 5 июля дал поручение главам муниципалитетов решить проблему с нехваткой питьевой воды в районах.

Виктор Кудряшов обратил внимание, что в последнее время поступают жалобы на нехватку питьевой воды в ряде муниципальных образований, что в условиях жаркой погоды просто недопустимо.

Первый вице-губернатор поручил главам муниципалитетов оперативно подготовить все необходимые материалы для выделения средств из резервного фонда на восстановление скважин, которые обеспечивают население питьевой и технической водой.