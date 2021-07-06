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Облправительство Власть и политика

В Самарской области выделят средства на восстановление скважин с питьевой водой

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на оперативном совещании 5 июля дал поручение главам муниципалитетов решить проблему с нехваткой питьевой воды в районах.

Виктор Кудряшов обратил внимание, что в последнее время поступают жалобы на нехватку питьевой воды в ряде муниципальных образований, что  в условиях жаркой погоды просто недопустимо.

Первый вице-губернатор поручил главам муниципалитетов оперативно подготовить все необходимые материалы для выделения средств из резервного фонда на восстановление скважин, которые обеспечивают население питьевой и технической водой.

Гид потребителя

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