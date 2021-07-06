В Самарской области выделят средства на восстановление скважин с питьевой водой

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на оперативном совещании 5 июля дал поручение главам муниципалитетов решить проблему с нехваткой питьевой воды в районах.
Виктор Кудряшов обратил внимание, что в последнее время поступают жалобы на нехватку питьевой воды в ряде муниципальных образований, что в условиях жаркой погоды просто недопустимо.
Первый вице-губернатор поручил главам муниципалитетов оперативно подготовить все необходимые материалы для выделения средств из резервного фонда на восстановление скважин, которые обеспечивают население питьевой и технической водой.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.