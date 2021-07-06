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Уголовное дело бывших сотрудников МЧС из Тольятти передали в прокуратуру для утяжеления обвинения Живодер, убивший котенка, не смог обжаловать приговор Главному инженеру РКЦ "Прогресс" Александру Кочеткову вынесли приговор Семья пенсионеров из Похвистнево оштрафована на 4,2 млн руб. за продажу алкоголя В Сызрани осудили сотрудника железной дороги, воровавшего топливо

Суды Происшествия

Уголовное дело бывших сотрудников МЧС из Тольятти передали в прокуратуру для утяжеления обвинения

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский райсуд Тольятти вынес постановление о возвращении в прокуратуру уголовного дела в отношении бывших заместителей начальника ОНД по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Владимира Степанова и Сергея Жирова, так как фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий подсудимых, как более тяжкого преступления. Об этом сообщили в суде.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, уголовное дело возбудили по п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") в отношении трех сотрудников МЧС. Фигурантами дела стали начальник и двое его заместителей ОНД и профилактической работы по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС.

Под суд пошли два замначальника ОНД Степанов и Жиров. Сергею Жирову вменяли два эпизода получения взяток, Владимиру Степанову — пять. Процесс вел заместитель председателя суда Игорь Матюшенко.

15 декабря 2020 г. суд признал Степанова виновным в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и двух взятках. Ему назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафом в 1,05 млн руб., а также дополнительным запретом на пять лет после освобождения занимать определенные должности.

Сергея Жирова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и взятке. Ему назначили наказание ниже низшего предела — шесть лет колонии строгого режима со штрафом 630 тыс. рублей. Его также на пять лет после освобождения лишили права занимать определенные должности.

5 мая Самарский областной суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Второй раз процесс вела судья Виктория Горбашева. 30 июня на предварительном слушании она вынесла постановление о возвращении дела прокурору, так как фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий подсудимых, как более тяжкого преступления.

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зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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