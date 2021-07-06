Уголовное дело бывших сотрудников МЧС из Тольятти передали в прокуратуру для утяжеления обвинения

Автозаводский райсуд Тольятти вынес постановление о возвращении в прокуратуру уголовного дела в отношении бывших заместителей начальника ОНД по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Владимира Степанова и Сергея Жирова, так как фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий подсудимых, как более тяжкого преступления. Об этом сообщили в суде.
Напомним, уголовное дело возбудили по п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") в отношении трех сотрудников МЧС. Фигурантами дела стали начальник и двое его заместителей ОНД и профилактической работы по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС.
Под суд пошли два замначальника ОНД Степанов и Жиров. Сергею Жирову вменяли два эпизода получения взяток, Владимиру Степанову — пять. Процесс вел заместитель председателя суда Игорь Матюшенко.
15 декабря 2020 г. суд признал Степанова виновным в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и двух взятках. Ему назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафом в 1,05 млн руб., а также дополнительным запретом на пять лет после освобождения занимать определенные должности.
Сергея Жирова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и взятке. Ему назначили наказание ниже низшего предела — шесть лет колонии строгого режима со штрафом 630 тыс. рублей. Его также на пять лет после освобождения лишили права занимать определенные должности.
5 мая Самарский областной суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Второй раз процесс вела судья Виктория Горбашева. 30 июня на предварительном слушании она вынесла постановление о возвращении дела прокурору, так как фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий подсудимых, как более тяжкого преступления.
Последние комментарии
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!