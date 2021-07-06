Уголовное дело бывших сотрудников МЧС из Тольятти передали в прокуратуру для утяжеления обвинения

Автозаводский райсуд Тольятти вынес постановление о возвращении в прокуратуру уголовного дела в отношении бывших заместителей начальника ОНД по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Владимира Степанова и Сергея Жирова, так как фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий подсудимых, как более тяжкого преступления. Об этом сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело возбудили по п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") в отношении трех сотрудников МЧС. Фигурантами дела стали начальник и двое его заместителей ОНД и профилактической работы по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС.

Под суд пошли два замначальника ОНД Степанов и Жиров. Сергею Жирову вменяли два эпизода получения взяток, Владимиру Степанову — пять. Процесс вел заместитель председателя суда Игорь Матюшенко.

15 декабря 2020 г. суд признал Степанова виновным в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и двух взятках. Ему назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафом в 1,05 млн руб., а также дополнительным запретом на пять лет после освобождения занимать определенные должности.

Сергея Жирова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и взятке. Ему назначили наказание ниже низшего предела — шесть лет колонии строгого режима со штрафом 630 тыс. рублей. Его также на пять лет после освобождения лишили права занимать определенные должности.

5 мая Самарский областной суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Второй раз процесс вела судья Виктория Горбашева. 30 июня на предварительном слушании она вынесла постановление о возвращении дела прокурору, так как фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий подсудимых, как более тяжкого преступления.