Ассоциация "Дамол" и минэкономразвития отберут лучшие стартапы страны в сфере питания

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил самарскую площадку Ассоциации молокоперерабатывающих предприятий "Дамол". Она включает в себя целый ряд компаний, в том числе расположенные в регионе маслозавод "Пестравский" и молочный завод "Волгаиндустрия". Сегодня их продукция представлена в 30 регионах страны, а сами они — в числе крупнейших поставщиков товаров и услуг в России.

Дмитрий Богданов обсудил с руководством предприятия новые инвестпроекты в Самаре, Пестравском районе, на площадке ТОСЭР "Тольятти" и ряде других территорий, где инвестор готов развиваться. Это строительство новых заводов, логистического центра, внедрения новых технологий, а также совместный с областным минэкономразвития запуск уникального для страны корпоративного акселератора Foodtech (сфера производства, приготовления и доставки еды с использованием IT-решений).

"По поручению губернатора Дмитрия Азарова мы работаем над улучшением инвестиционного климата Самарской области. Регион показал рекордный рост в Национальном инвестиционном рейтинге — за три года с 65 места мы поднялись до 8-го. Это подтверждается конкретными результатами, новыми проектами, объемами инвестиций. Большая работа сейчас проводится по развитию Особой экономической зоны, территорий опережающего развития, индустриальных парков. Параллельно мы работаем над снижением административных барьеров для бизнеса — за последние годы регион вдвое улучшил свои показатели в так называемом рейтинге административного давления, — поделился результатами глава областного минэкономразвития. — Мы активно поддерживаем малые и средние предприятия, работаем над привлечением новых инвесторов, взаимодействуем с крупными компаниями, которые уже давно работают на площадке региона. Одной из них является Ассоциация "Дамол". В этом году она выступит индустриальным партнером нашего инновационного акселератора. Впервые в России запускается такой проект в области пищевого производства, где мы совместно будем отбирать инновационные стартапы в отрасли фуднета. Оператором программы выступит команда YellowRockets, обладающая уникальными компетенциями. Я уверен, что мы сможем реализовать в Самарской области много новых, интересных проектов".

Вместе с председателем совета директоров ООО "Маслозавод "Пестравский" Игорем Никулиным глава областного минэкономразвития познакомился с работой логистической площадки в Самаре, где уже была внедрена маркировка некоторых продуктов питания, ставшая обязательной в РФ с 1 июня 2021 года.

Теперь на упаковку каждой продуктовой единицы должен быть нанесен код маркировки DataMatrix. Он содержит всю информация о продукте: состав, вес, срок годности, дата изготовления, происхождение сырья. Если товар зарегистрирован в системе, значит, он выпущен на легально работающем предприятии. При помощи приложения "Честный знак" потребитель сможет сравнить фактическую этикетку на товаре с данными, занесенными в систему. Нововведение поможет контролировать качество молочной продукции, снизить количество фальсифицированной продукции на полках магазинов.

"На территории Самарской области находится сразу несколько наших предприятий: маслозавод, предприятие по выпуску йогуртов и мороженого, мясное производство в Тольятти и несколько фасовочных цехов. Мы работаем в тесном контакте с областным правительством, министерством экономического развития. В ближайшее время мы расширим продуктовую линейку под брендом "Пестравка" и ассортимент мясной продукции; планируем строительство новой очереди распределительного центра, хотим построить очистные сооружения и провести реконструкцию котельной в Тольятти. Несмотря на то что наш бизнес вышел далеко за пределы губернии, мы планируем развиваться именно здесь, в Самарской области. Для нас это наиболее перспективный регион, с комфортными условиями и выстроенным взаимодействием с властями, бизнесом. Хотим поблагодарить министерство экономического развития и министерство сельского хозяйства за ту поддержку, которую они нам оказывают", — отметил Игорь Никулин.

В качестве индустриального партнера Foodtech Russia Accelerator, АМП "Дамол" и ряд других компаний будут взаимодействовать с участниками, чтобы в дальнейшем реализовать совместные проекты. Заявки на участие в акселераторе принимаются до 30 июля. Сегодня в программе уже зарегистрировано более 90 стартапов.

"Рынок еды в России является одним из самых "горячих". И мы, как венчурный фонд, верим, что он будет только развиваться. В рамках акселератора мы ищем технологии, касающиеся производства, доставки, хранения продуктов, а также продаж, ресторанного бизнеса, чтобы свести их с индустриальными партнерами, среди которых Ассоциация "Дамол". Для стартапов это возможность быстро запустить пилотный проект с корпорациями, привлечь инвестиции, а также помочь этим корпорациям стать более технологичными", — подчеркнул основатель YellowRockets Сергей Богданов.