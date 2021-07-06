Дмитрий Богданов презентовал бизнесу результаты работы по улучшению инвестклимата

В региональном центре "Мой бизнес" состоялась встреча министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова и бизнес-сообщества. В ней приняли участие представители региональных бизнес-ассоциаций, предприниматели и инвесторы.

Основной темой встречи стала презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Напомним, по итогам 2020 года Самарская область заняла в нем 8 место, продемонстрировав значительный рост на 14 позиций вверх и став одним из десяти регионов страны с самыми лучшими условиями для бизнеса.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова все профильные министерства должны активнее взаимодействовать с предпринимателями, чтобы своевременно информировать их о ключевых направлениях поддержки, оперативно реагировать на имеющиеся проблемы и в диалоге с бизнесом обсуждать внедрение новых инструментов поддержки.

"Мы встретились с бизнес-сообществом, чтобы подвести некоторые итоги той большой работы, которую проводили совместно. За три года регион поднялся с 65 места в десятку лучших регионов страны. Безусловно, предстоит сделать еще очень много. Изучая опыт ряда европейских стран, мы можем уверенно сказать, что ведение бизнеса, реализация инвестиционных проектов в России намного проще и понятнее. Тем не менее мы должны смотреть на других, но у себя делать еще лучше. От себя лично, от лица губернатора и от всей команды министерства экономического развития хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы ежегодно проводите, болея за свой регион и его жителей, ведь каждая инвестиция, каждое рабочее место — это счастье и успех конкретного человека, конкретной семьи, ради чего стоит жить и работать", — обратился к участникам встречи Дмитрий Богданов.

Предпринимателям рассказали о показателях, которые входят в структуру Национального рейтинга, об успешных практиках региона и о том, в каких направлениях еще предстоит усилить совместную работу.

Так, в губернии уменьшилось количество процедур при выдаче разрешений на строительство, подключении к электросетям, сократилось среднее время регистрации прав собственности, постановки на кадастровый учет. Высоко отмечена и эффективность работы регионального Агентства по привлечению инвестиций и Центра поддержки экспорта. В целом, по оценкам предпринимателей, в Самарской области повышается качество и доступность финансовой поддержки, сокращается административное давление на бизнес, развиваются каналы прямой и обратной связи с руководством региона, совершенствуется региональное инвестиционное законодательство.

Несколько часов Дмитрий Богданов отвечал на вопросы, волнующие предпринимателей. Среди них были вопросы о поддержке инициаторов стратегических инвестпроектов, информировании бизнеса о действующих мерах, работе отдельных отраслей.

"В прошлом году у нас не был остановлен ни один инвестиционный проект. Даже во время пандемии мы создали условия, позволяющие бизнесу также активно работать. Например, не замораживали стройки, это позволило выдержать графики ввода новых объектов, успешно вести переговоры с потенциальными инвесторами. Уже в первом квартале 2021 года мы достигли самого высокого уровня инвестиций в ПФО — рост этого показателя составил 56% к первому, докризисному, кварталу 2020 года", — отметил Дмитрий Богданов.

В ходе встречи глава областного минэкономразвития также вручил благодарственные письма предпринимателям-экспертам, которые активно помогают региону улучшать деловой и инвестиционный климат.

"Четвертый год подряд проводится системная работа по улучшению инвестиционного климата, и Самарская область здесь добилась хороших результатов, о которых говорит не только 8-е место в рейтинге регионов, но и десятки инвестиционных проектов, реализуемых в эти годы. В губернии создана удобная система сопровождение инвестпроектов и отдельно стоит сказать об Агентстве привлечения инвестиций Самарской области как о настоящем "едином окне" для инвесторов во всех отраслях, — подчеркнул председатель Самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов. — Система взаимодействия власти и бизнеса давно перешла от критики к конструктивному диалогу с отработкой как стратегических, так и тактических предложений. Если мы видим задачу, осложняющую жизнь инвестору, мы не ждем пока это отразиться на рейтинге региона, а начинаем совместно с министерством экономического развития ее решать".