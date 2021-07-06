"Т Плюс" выполняет автоматизацию своих генерирующих объектов в Самарской области

На ТЭЦ ВАЗа филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" введена в эксплуатацию автоматизированная система оперативного контроля и комплексного технического/коммерческого учета энергоресурсов (АСОКУ). Ее использование повысит контроль за качеством отпускаемой тепловой и электрической энергии.
Система объединяет более 30 разнотипных узлов учета, которые фиксируют расход различных энергоресурсов — горячую и холодную воду, пар и газ. Теперь специалисты ТЭЦ ВАЗа могут в режиме реального времени контролировать важнейшие параметры работы станции.
"На протяжении последних лет холдинг "Т Плюс" активно внедряет инновационные решения, направленные на повышение надежности теплосетевого комплекса и эффективную работу оборудования станций. Одним из важнейших проектов в этом направлении является именно автоматизированный технический и коммерческий учет энергоресурсов ТЭЦ, ГРЭС и тепловых сетей", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.
Отметим, что данные из новой системы оперативного контроля и учета энергоресурсов ТЭЦ ВАЗа смогут использовать диспетчеры Центра мониторинга качества (ЦМК), созданного в рамках перехода Самары в новую ценовую зону теплоснабжения. Данные помогут специалистам ЦМК оперативно оценивать обстановку и быстро реагировать в случае изменения качества поставляемых клиентам услуг.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.