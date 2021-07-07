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Россельхозбанк: россияне предпочитают совместно распоряжаться семейным бюджетом

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство россиян остаются консервативными в вопросах семейного бюджета, предпочитая объединять доходы супругов и совместно решать финансовые вопросы. При этом основным семейным "бухгалтером" является женщина, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Россельхозбанком в преддверии Дня семьи, любви и верности (8 июля).

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Эксперты РСХБ отмечают, что почти каждая вторая семья в России ведет учет всех расходов и доходов семьи на регулярной основе. Более трети опрошенных сводит "дебет с кредитом" периодически, например, при планировании дорогостоящей покупки.

При этом более половины участников опроса (52%) не имеют семейных накоплений на непредвиденный случай. Общая финансовая "подушка безопасности" есть у 40% респондентов, а в семьях 7,4% опрошенных россиян каждый из супругов имеет свои сбережения на случай непредвиденных трат.

Самой популярной моделью семейного бюджета у российских пар является совместный бюджет, когда все доходы жены и мужа общие и тратятся сообща. Такой вариант выбрали 75% опрошенных россиян. 18% респондентов предпочитают вести смешанный бюджет (часть доходов общая, а часть — личная). Раздельный бюджет, который широко распространен и уже стал нормой в США и Европе, выбрали лишь 6,5% участников.

Роль главного бухгалтера в семье в большинстве случаев выполняет жена (54%). В то же время, несмотря на главенство женщин в семейных финансах, все решения по крупным тратам денег супруги в основном принимают совместно. Так ответили 73% россиян, прошедших опрос РСХБ. В семьях 14% респондентов все важные финансовые решения принимает муж, в 11% — жена.

Что касается заработка, то, по словам 46% участников опроса, в их семьях уровень дохода между супругами отличается более чем на треть. Примерно одинаково с мужем/женой зарабатывают 38% респондентов.

Карманные деньги ребенка также являются совместной тратой супругов. 74% участников опроса отметили, что в их семьях и муж, и жена дают ребенку деньги на ежедневные траты.

"С ростом финансовой грамотности в обществе все больше людей начинают осознавать необходимость управления финансами. Грамотное ведение семейного бюджета, какой бы моделью ни пользовались супруги, позволяет сделать семейную жизнь более комфортной, предсказуемой и обезопасить членов семьи от непредвиденных финансовых трудностей. Более того, сейчас банки предлагают множество инструментов для удобного учета расходов и доходов, а также более быстрого совместного накопления средств", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Опрос проводился в начале июня. В нем приняло участие около 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет во всех регионах страны.

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