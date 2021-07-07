Полицейские нашли наркотики у двух жителей Тольятти и Жигулевска

В Тольятти и Жигулевске задержали двух мужчин с наркотиками, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В доме 32-летнего безработного тольяттинца правоохранители изъяли около 100 г мефедрона и около 1 г марихуаны. По версии полицейских, мужчина приобрел наркотики через интернет, чтобы сбыть их через тайники на территории города. Подозреваемого отправили под стражу.

Помимо этого, правоохранители нашли наркотики у 24-летнего ранее судимого жителя Жигулевска. Он хранил дома сверток с 10 г марихуаны. По словам подозреваемого, запрещенное вещество он планировал употреблять сам.

В отношении обоих задержанных возбудили уголовные дела.