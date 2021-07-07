Банк "Открытие": около половины жителей ПФО готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей

При этом большинство респондентов округа не видят необходимости в "пышной" свадьбе. Только 24% считают, что свадебная церемония должна быть роскошной, чтобы запомниться на всю жизнь. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и РГС Банком накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.
Нейтрально к роскошным свадьбам относятся 46% опрошенных жителей ПФО. Еще 29% заявили об отрицательном отношении к этому.
66% респондентов округа нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители. По их мнению, лучше, если родители помогут деньгами только частично и по собственному желанию. 16% положительно относятся к тому, что свадьбы финансируют родители — это поможет провести торжество на высоком уровне. 18% считают, что молодожены должны оплачивать свадьбу сами, даже если им придется брать для этого кредит, поскольку вступают в самостоятельную жизнь.
Около половины опрошенных жителей Приволжья (49%) заявили, что самостоятельно финансировали свои свадьбы. 29% устраивали свадьбы на деньги родственников и родителей. У 35% не было свадеб. 3% респондентов брали для свадьбы кредит в банке.
При этом нормальной практикой свадьбу в кредит считают лишь 27% респондентов округа. 73% полагают, что кредит на свадьбу брать нецелесообразно: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.
8% опрошенных жителей ПФО заявили о том, что у них нет денег на свадьбу. Не более 50 тысяч рублей на свадебную церемонию готовы потратить 9% респондентов, 50-100 тысяч — 22%, от 100 до 200 тысяч рублей — 16%, от 200 до 300 тысяч рублей — 11%, от 300 до 400 тысяч рублей — 6%, от 400 до 500 тысяч рублей — 3%, свыше 500 тысяч — 6%.
*Опрос проведен банком "Открытие" и РГС Банком 25–30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.