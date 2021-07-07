Банк "Открытие": около половины жителей ПФО готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей

При этом большинство респондентов округа не видят необходимости в "пышной" свадьбе. Только 24% считают, что свадебная церемония должна быть роскошной, чтобы запомниться на всю жизнь. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и РГС Банком накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Нейтрально к роскошным свадьбам относятся 46% опрошенных жителей ПФО. Еще 29% заявили об отрицательном отношении к этому.

66% респондентов округа нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители. По их мнению, лучше, если родители помогут деньгами только частично и по собственному желанию. 16% положительно относятся к тому, что свадьбы финансируют родители — это поможет провести торжество на высоком уровне. 18% считают, что молодожены должны оплачивать свадьбу сами, даже если им придется брать для этого кредит, поскольку вступают в самостоятельную жизнь.

Около половины опрошенных жителей Приволжья (49%) заявили, что самостоятельно финансировали свои свадьбы. 29% устраивали свадьбы на деньги родственников и родителей. У 35% не было свадеб. 3% респондентов брали для свадьбы кредит в банке.

При этом нормальной практикой свадьбу в кредит считают лишь 27% респондентов округа. 73% полагают, что кредит на свадьбу брать нецелесообразно: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.

8% опрошенных жителей ПФО заявили о том, что у них нет денег на свадьбу. Не более 50 тысяч рублей на свадебную церемонию готовы потратить 9% респондентов, 50-100 тысяч — 22%, от 100 до 200 тысяч рублей — 16%, от 200 до 300 тысяч рублей — 11%, от 300 до 400 тысяч рублей — 6%, от 400 до 500 тысяч рублей — 3%, свыше 500 тысяч — 6%.

*Опрос проведен банком "Открытие" и РГС Банком 25–30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.