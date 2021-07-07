Банк "Открытие" выпустил Visa Opencard в уникальном дизайне

На сайте (open.ru) и в отделениях банка стал доступен выпуск лимитированной линейки Opencard Visa в уникальном дизайне победительницы творческого конкурса молодых художников Анастасии Митяковой.

Банк "Открытие" и Visa совместно с художником Максом Гошко-Даньковым провели конкурс на лучший дизайн Opencard. Цель конкурса — дать возможность молодым художникам и любым творческим людям проявить себя, продемонстрировать свои таланты, создав уникальный кастомизированный продукт для банка. Победителем стала Анастасия Митякова из Санкт-Петербурга, набравшая наибольшее суммарное число голосов на сайте и оценочной креативной комиссии конкурса. Анастасия получила грант 100 тысяч рублей.

Концепция дизайна карты отражает главные ценностные атрибуты бренда банка — открытость и инновационность.

Стоимость выпуска карты в новом дизайне — 399 рублей. Комиссия списывается единожды при выпуске. Обслуживание бесплатно.

Все остальные условия — обычные для Opencard:

— кэшбэк до 3% на все покупки;

— скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;

— доход до 4,5% годовых по счёту "Моя копилка".