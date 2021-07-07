Возобновились рейсы из Самары в Салоники

В расписании Курумоча вновь появились рейсы в Грецию, сообщает пресс-служба аэропорта. С 4 июля к полетам приступила авиакомпания S7.

Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по воскресеньям с вылетом из аэропорта Салоники в 05:55, из Самары - в 12:15. Полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800. Продолжительность полета составит 4 часа 20 минут.