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Туризм Общество

Возобновились рейсы из Самары в Салоники

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В расписании Курумоча вновь появились рейсы в Грецию, сообщает пресс-служба аэропорта. С 4 июля к полетам приступила авиакомпания S7.

Фото: commons.wikimedia.org

Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по воскресеньям с вылетом из аэропорта Салоники в 05:55, из Самары  - в 12:15. Полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800. Продолжительность полета составит 4 часа 20 минут.

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