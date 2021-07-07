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Банк "Открытие": котировки угля бьют рекорды

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Котировки энергетического угля в Европе и Азии продолжили рост в июне–июле 2021 г. и на 6.07.2021 г. составили $123/т (CIF ARA) и $140/т (Newcastle), достигнув максимальных значений c августа 2011 г. Столь существенный прирост котировок особенно в ЕС, где тема энергоперехода к низкоуглеродным и возобновляемым источникам энергии стала ключевой, сбивает с толку участников рынка и инвесторов.

Чтобы оценить дальнейшее развитие рынка, стоит взглянуть на причины текущего роста цен. По предварительным данным, объем мировой торговли энергетическим углем за первые 4 месяца 2021 г. снизился относительно 2019 г. и даже 2020 г. на 9% и 4% соответственно. Следовательно, в основе роста котировок не лежит естественный процесс расширения рынка, который определяет долгосрочные тенденции для большинства сырьевых активов.

На наш взгляд, основной причиной стремительного взлета котировок угля на протяжении всех 6 месяцев 2021 г. стали постоянно возникающие "шоки" предложения и спроса. Одна из главных их характеристик — слабая предсказуемость и, как следствие, значительное влияние на цены. В отношении рынка энергетического угля "шоки" проявлялись в неожиданных сбоях поставок и таких же неожиданных резких скачках спроса.

Так, если рассматривать ситуацию на рынке с начала 2021 г., то мы стали свидетелями резкого похолодания в Северном полушарии при одновременном сбое поставок угля из Австралии (сломались погрузчики и затопило железную дорогу в порт), Индонезии (затопления регионов добычи), ЮАР (поезд сошел с рельс и перекрыл дорогу в порт), Колумбии (социальные конфликты и блокада крупного угольного рудника). Фактически рынок, не успевая решить одну проблему с предложением угля, сталкивался с новой.

В июне 2021 г. "шоки" продолжили оказывать влияние на рынок. Так, рекордные значения температуры в Азии и в Северном полушарии вынудили увеличить расходы на электричество, доведя его до значений, близких к пиковым уровням лета. При этом предложение оставалось низким, так как не успело еще в полной мере восстановиться в Индонезии после майских затоплений. Регуляторами в Китае оно было ограничено после серии проверок соблюдения норм промышленной безопасности. При этом увеличение поставок из Колумбии только началось.

Подогревал интерес к росту спроса на уголь также и высокий уровень цен на газ — с начала 2021 г. он вырос вдвое в Европе на фоне низких запасов и холодной зимы. В результате модели coal-to-gas switching, которые указывают на потенциальную экономическую выгоду от использования газа или угля в энергогенерации, отдавали предпочтение последнему. И если бы не квоты на выбросы CO2, которые также достигли исторических максимумов в 2021 г., текущий уровень потребления угля оказался бы значительно выше в ЕС.

Несмотря на то что "шоки" рынка энергетического угля оказали поддержку котировкам во всех ключевых регионах, их влияние в ближайшее время начнет снижаться. По нашим оценкам локальный дефицит продолжит доминировать на рынке в течение июля и августа 2021 г., после чего следует ожидать заметной отрицательной коррекции цен. Ключевым фактором, определяющим перспективы балансировки рынка в следующие несколько месяцев, является скорость роста предложения угля в ответ на текущие высокие значения цен. Предполагается, что окончание празднования 100-летия Коммунистической партии Китая может привести к постепенному снятию ограничений на работу угольных предприятий в стране, приводя к росту внутреннего производства. Более того, Индонезия, которая к концу июня практически полностью восстановилась от последствий наводнений в мае 2021 г., рассчитывает увеличить объем предложения в 2021 г. на 14% г/г до 625 млн т. Так, планы крупнейших индонезийских угледобывающих компаний пересматриваются в сторону повышения на 2021 г., подразумевая рост добычи от 2% г/г до 20% г/г в каждом отдельном случае. Аналогичные признаки роста предложения угля фиксируются в Латинской Америке, США и Австралии.

Тем не менее балансировка рынка не означает, что цены на уголь вернутся к своим значениям 2019 г. или 2020 г. Наш прогноз предполагает, что коррекция на рынке ограничится снижением на 10-15% к концу текущего года. Поддержку спросу во второй половине 2021 г. окажет сезонный рост потребления угля и накопление запасов перед отопительным сезоном.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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