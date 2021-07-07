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ВТБ снизил минимальный возраст для оформления кредитов

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты ВТБ смогут оформить кредит наличными с 18 лет, включая программу рефинансирования, кредит на образовательные цели, а также кредитные карты. Ранее продукты были доступны заемщикам с 21 года и со стажем работы более года.

Клиенты ВТБ в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут оформить кредит наличными на сумму до 500 тыс. рублей и сроком до 5 лет, при этом минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страхования. Программа "Рефинансирование" позволит объединить несколько кредитов разных банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные деньги. Кредитная "Карта возможностей" сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, кредитный лимит до 50 тыс. рублей и ежемесячное снятие до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. При желании к ней можно подключить бонусную опцию "Кешбэк — 1,5% с любых покупок".

Для молодых клиентов в возрасте от 18 до 22 лет банк также смягчил требования к трудовому стажу. Для получения кредита достаточно отработать не менее 3 месяцев на последнем месте работы.

"В этом году ВТБ в рамках стратегии активизировал работу с молодежью, для которой планируется значительное обновление продуктов и цифровых сервисов, в частности, персонализация карт и программы лояльности, запуск детской банковской карты. В мае мы запустили целевой "Образовательный кредит", чтобы студенты или их родители смогли оплачивать обучение в ВУЗах или получать дополнительное образование. Теперь мы делаем нашу кредитную линейку еще более доступной. Понимая, что молодые люди впервые будут пользоваться кредитами, мы специально ограничили максимальную сумму уровнем в 500 тыс. рублей. Для них мы разработали отдельную кредитную процедуру, которая будет оценивать уровень дохода молодых клиентов и период их трудоустройства с учетом специфики этого сегмента. Считаем это крайне важным, чтобы обеспечить молодежь средствами для решения финансовых вопросов, но при этом не допустить закредитованности", — отметил Евгений Благинин, начальник управления "Потребительское кредитование" банка ВТБ.

Оформить заявку на кредит наличными, в том числе рефинансирование или кредитную карту молодые клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ. Полные детали решения по заявке будут доступны уже через пару минут. Подробную информацию можно уточнить на сайте ВТБ.

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