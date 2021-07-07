В регионе темпы расселения граждан из аварийного жилья вырастут вдвое

Во вторник, 6 июля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по исполнению программы по расселению аварийного жилого фонда и обеспечению жильем детей-сирот в Самарской области.
До конца года планируется предоставить 970 новых квартир взамен аварийного жилья 2 197 жителям региона, отметили на совещании. Общая площадь помещений составит 36,37 тыс. кв. м. Объем финансирования этапа составляет 1 511,45 млн руб., из них средства Фонда ЖКХ — 1,03 млрд руб., средства консолидированного бюджета Самарской области — 0,48 млрд рублей.
Председатель регионального правительства обратился к главам Сызрани и Похвистнево, где наметилось отставания от графика расселения, с вопросом об организации работ и возможных рисках. Руководители муниципальных образований сообщили, что работы на строящихся объектах идут полным ходом и в сентябре–октябре очередники получат жилье.
"Прошу сроки, которые мы сейчас наметили, строго соблюдать. Мы работаем в этом году в особых условиях, когда наблюдается значительный рост цен на строительные материалы и на готовое жилье. Необходимо оперативно реагировать на ситуацию, взаимодействовать с подрядчиками, искать варианты, возможно, пересматривать цены, изыскивать для этого средства в бюджете, в случае необходимости обращаться в Правительство региона", — сказал Виктор Кудряшов.
Первый вице-губернатор привел в пример Самару, руководство которого учло ситуацию на рынке и выделило дополнительные средства из муниципального бюджета на приобретение квартир.
Участники совещания проанализировали, как идут процедуры заключения контрактов в рамках реализации третьего этапа программы. На этом этапе расселить планируется 4 617 человек. Для этого потребуется приобрести 1 852 помещения общей площадью 70,21 тыс. кв. м. Общий объем финансирования составит 2 977,20 млн руб.
"Хочу обратить внимание глав муниципалитетов на то, что в будущем году темпы расселения практически удваиваются. Поэтому прошу всю подготовительную работу вести заблаговременно: подбирать земельные участки, проводить консультации с подрядчиками. Исполнение программы качественно и в срок — это ваша ответственность", — обратился к коллегам из муниципальных образований председатель регионального правительства.
Особое внимание участники совещания уделили вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Марина Антимонова сообщила, что в текущем году планируется обеспечить квартирами 680 очередников. Финансирование мероприятий по приобретению жилья детям-сиротам составит 908,5 млн руб., из них 83,9 млн руб. из федерального бюджета и 824,6 млн руб. — из областного.
При исполнении планов по жилью детям-сиротам некоторые муниципалитеты столкнулись с теми же сложностями, что и в реализации программы расселения из аварийного жилого фонда: рост цен на квадратные метры.
В связи с этим глава Тольятти Николай Ренц предложил внести изменения в законодательство, которые позволят муниципалитетам приобретать жилье без чистовой отделки по более низкой стоимости, в затем ремонтировать силами муниципалитетов.
Председатель регионального правительства поддержал инициативу: "Это расширит возможности муниципалитетов по приобретению жилья. Предлагаю подготовить проект документа по внесению соответствующих изменений в действующее законодательство и передать на утверждение депутатам Самарской губернской думы".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.