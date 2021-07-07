В регионе темпы расселения граждан из аварийного жилья вырастут вдвое

Во вторник, 6 июля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по исполнению программы по расселению аварийного жилого фонда и обеспечению жильем детей-сирот в Самарской области.

До конца года планируется предоставить 970 новых квартир взамен аварийного жилья 2 197 жителям региона, отметили на совещании. Общая площадь помещений составит 36,37 тыс. кв. м. Объем финансирования этапа составляет 1 511,45 млн руб., из них средства Фонда ЖКХ — 1,03 млрд руб., средства консолидированного бюджета Самарской области — 0,48 млрд рублей.

Председатель регионального правительства обратился к главам Сызрани и Похвистнево, где наметилось отставания от графика расселения, с вопросом об организации работ и возможных рисках. Руководители муниципальных образований сообщили, что работы на строящихся объектах идут полным ходом и в сентябре–октябре очередники получат жилье.

"Прошу сроки, которые мы сейчас наметили, строго соблюдать. Мы работаем в этом году в особых условиях, когда наблюдается значительный рост цен на строительные материалы и на готовое жилье. Необходимо оперативно реагировать на ситуацию, взаимодействовать с подрядчиками, искать варианты, возможно, пересматривать цены, изыскивать для этого средства в бюджете, в случае необходимости обращаться в Правительство региона", — сказал Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор привел в пример Самару, руководство которого учло ситуацию на рынке и выделило дополнительные средства из муниципального бюджета на приобретение квартир.

Участники совещания проанализировали, как идут процедуры заключения контрактов в рамках реализации третьего этапа программы. На этом этапе расселить планируется 4 617 человек. Для этого потребуется приобрести 1 852 помещения общей площадью 70,21 тыс. кв. м. Общий объем финансирования составит 2 977,20 млн руб.

"Хочу обратить внимание глав муниципалитетов на то, что в будущем году темпы расселения практически удваиваются. Поэтому прошу всю подготовительную работу вести заблаговременно: подбирать земельные участки, проводить консультации с подрядчиками. Исполнение программы качественно и в срок — это ваша ответственность", — обратился к коллегам из муниципальных образований председатель регионального правительства.

Особое внимание участники совещания уделили вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Марина Антимонова сообщила, что в текущем году планируется обеспечить квартирами 680 очередников. Финансирование мероприятий по приобретению жилья детям-сиротам составит 908,5 млн руб., из них 83,9 млн руб. из федерального бюджета и 824,6 млн руб. — из областного.

При исполнении планов по жилью детям-сиротам некоторые муниципалитеты столкнулись с теми же сложностями, что и в реализации программы расселения из аварийного жилого фонда: рост цен на квадратные метры.

В связи с этим глава Тольятти Николай Ренц предложил внести изменения в законодательство, которые позволят муниципалитетам приобретать жилье без чистовой отделки по более низкой стоимости, в затем ремонтировать силами муниципалитетов.

Председатель регионального правительства поддержал инициативу: "Это расширит возможности муниципалитетов по приобретению жилья. Предлагаю подготовить проект документа по внесению соответствующих изменений в действующее законодательство и передать на утверждение депутатам Самарской губернской думы".