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ВТБ запустил обновленный сервис по онлайн-подбору портфеля сбережений

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ расширил функционал онлайн-подборщика сберегательных и инвестиционных продуктов "Умные сбережения". Теперь клиентам со статусом квалифицированного инвестора доступны для подбора инвестиционные облигации ВТБ. Одновременно банк упростил работу "умного подборщика" для тех, у кого пока не открыт брокерский счет, и снизил минимальную стартовую сумму для подбора до 50 тыс. рублей.

Инвестиционные облигации ВТБ позволяют квалифицированному инвестору получать высокий потенциальный доход, который может быть регулярным или выплачиваться в конце срока облигации в зависимости от конкретного выпуска. При средней доходности выше, чем у классических сберегательных продуктов, этот инструмент также предусматривает защиту капитала. При этом можно получить дополнительную прибыль за счет динамики базового актива.

Кроме того, воспользоваться сервисом "Умные сбережения" теперь могут и те клиенты, у которых еще нет брокерского счета. Новый функционал сервиса позволяет открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет непосредственно в процессе подбора. Этой опцией уже могут воспользоваться владельцы мобильных устройств на базе iOS, в ближайшее время она также станет доступна пользователям гаджетов на базе ОС Android и в интернет-банке. Чтобы упростить доступ к функционалу "умного подборщика" для тех, кто пока не готов размещать крупные суммы, банк снизил минимальную сумму для подбора до 50 тыс. рублей.

Также для всех пользователей сервиса "Умные сбережения" теперь доступно полное управление сберегательным портфелем. Клиент имеет возможность в онлайн-режиме корректировать портфель, сформированный подборщиком: добавлять и удалять продукты, а также менять их доли в портфеле как в интернет-банке, так и в мобильном банке ВТБ Онлайн.

"Инвестиции становятся неотъемлемой частью сбережений, а все более глубокая интеграция сервисов банка ВТБ поддерживает данный тренд. Расширение функционала онлайн-подборщика приведет к еще большему росту популярности инвестиций среди населения. Те, кто в дальнейшем захотят получить доступ к полному набору инвестиционных продуктов ВТБ Капитал Инвестиции, могут воспользоваться мобильным приложением ВТБ Мои Инвестиции", — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

"Сервис онлайн-подбора индивидуального сберегательного плана вызывает у клиентов заметный интерес: наш "умный подборщик" ежедневно получает порядка 2 тыс. запросов на подбор портфеля. Мы продолжаем развивать этот инструмент для начинающих и квалифицированных инвесторов. В рамках стратегии банка мы планируем сделать сервис еще более удобным, технологичным и полезным для пользователей. В планах — дальнейшее расширение продуктовой линейки и запуск дополнительных сервисов для пользователей", — комментирует Максим Степочкин, начальник управления "Сбережения и инвестиции" ВТБ.

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