Александр Живайкин: Мы продолжим создавать в регионе условия для занятий физкультурой и спортом

19 летний самарец Павел Белкин одержал победу на молодежном первенстве Европы по греко-римской борьбе и привез из Германии заветный кубок победителя. На перроне вокзала родной Самары чемпиона встречали тренеры, наставники и друзья.

Среди встречающих был и депутат Самарской губернской думы, президент региональной Федерации по греко-римской борьбе Александр Живайкин.

"В последние годы, у нас еще не было призера такого высокого уровня. Это стало возможным благодаря напряженной работе спортсмена, его тренеров и существенной поддержки материальной базы спортивных клубов на областном и федеральном уровне. В прошлом году на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в РФ он указал, что между увеличением числа занимающихся спортом и повышением качества, продолжительности жизни — прямая связь. В нашей области губернатор Дмитрий Игоревич Азаров создает все необходимые условия для формирования возможностей спортивной самореализации людей. Запрос на здоровый образ жизни, занятие физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек — одна из позитивных тенденций развития самарской молодежи", - отметил Александр Живайкин.

В большой спорт Павла в 13 лет привел отец, занимавшийся вольной борьбой. С тех пор у юноши по две тренировки в день. В неделю один выходной, да и тот без гимнастики и плавания не обходится. "Если честно и слезы были и пот, и кровь была, все было. И долго очень шел к этому, ничего не получалось, но, главное терпение и труд — все перетрут", — смущаясь рассказал Павел.

Александр Живайкин отметил, что в современной истории Самарской области это первый победитель молодежного первенства Европы: "Появился свой мастер спорта международного класса. Мы приложим все усилия для того, чтобы создавать на территории Самарской области именно условия для занятий физкультурой и профессиональным спортом, потому что мы видим отдачу".