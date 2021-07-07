16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Живайкин: Мы продолжим создавать в регионе условия для занятий физкультурой и спортом "Крылья Советов" подписали Дмитрия Иванисеня Дарья Касаткина и еще 13 спортсменов представят Самарскую область на Олимпиаде в Токио За оскорбление Дарьи Касаткиной игрок "Алании" оштрафован на три оклада и его ждет проверка РФС СМИ: "Крылья Советов" возьмут нападающего Онугху в аренду

Спорт

Александр Живайкин: Мы продолжим создавать в регионе условия для занятий физкультурой и спортом

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19 летний самарец Павел Белкин одержал победу на молодежном первенстве Европы по греко-римской борьбе и привез из Германии заветный кубок победителя. На перроне вокзала родной Самары чемпиона встречали тренеры, наставники и друзья.

Среди встречающих был и депутат Самарской губернской думы, президент региональной Федерации по греко-римской борьбе Александр Живайкин.

"В последние годы, у нас еще не было призера такого высокого уровня. Это стало возможным благодаря напряженной работе спортсмена, его тренеров и существенной поддержки материальной базы спортивных клубов на областном и федеральном уровне. В прошлом году на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в РФ он указал, что между увеличением числа занимающихся спортом и повышением качества, продолжительности жизни — прямая связь. В нашей области губернатор Дмитрий Игоревич Азаров создает все необходимые условия для формирования возможностей спортивной самореализации людей. Запрос на здоровый образ жизни, занятие физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек — одна из позитивных тенденций развития самарской молодежи", - отметил  Александр Живайкин.

В большой спорт Павла в 13 лет привел отец, занимавшийся вольной борьбой. С тех пор у юноши по две тренировки в день. В неделю один выходной, да и тот без гимнастики и плавания не обходится. "Если честно и слезы были и пот, и кровь была, все было. И долго очень шел к этому, ничего не получалось, но, главное терпение и труд — все перетрут", — смущаясь рассказал Павел.

Александр Живайкин отметил, что в современной истории Самарской области это первый победитель молодежного первенства Европы: "Появился свой мастер спорта международного класса. Мы приложим все усилия для того, чтобы создавать на территории Самарской области именно условия для занятий физкультурой и профессиональным спортом, потому что мы видим отдачу".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Таня Иваненко 28 июня 2021 13:11 Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого

Отличное решение!

Виталий Сахабиев 30 апреля 2021 09:45 Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого

Он же алкаш и наркоман был, в чем логика?

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1