Юный тольяттинский спортсмен победил на первенстве России по прыжкам в воду

В Калуге прошло первенство России по прыжкам в воду среди спортсменов 14-15 и 16-18 лет, передает пресс-служба регионального минспорта.
В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области в составе девяти человек под руководством тренеров А. В. Кандрашина, А. В. Мартынова, А. Н. Михайлова, Д. С. Бураковой.
Кирилл Косимов, воспитанник тренера И. В. Донцовой, стал победителем первенства среди спортсменов 14-15 лет на 3-метровом трамплине и бронзовым призером на метровом трамплине.
Также Кирилл Косимов и Даниил Харин стали серебряными призерами в синхронных прыжках среди спортсменов 14-18 лет.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.