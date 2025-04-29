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Спорт

Юный тольяттинский спортсмен победил на первенстве России по прыжкам в воду

КАЛУГА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Калуге прошло первенство России по прыжкам в воду среди спортсменов 14-15 и 16-18 лет, передает пресс-служба регионального минспорта.

В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области в составе девяти человек под руководством тренеров А. В. Кандрашина, А. В. Мартынова, А. Н. Михайлова, Д. С. Бураковой.

Кирилл Косимов, воспитанник тренера И. В. Донцовой, стал победителем первенства среди спортсменов 14-15 лет на 3-метровом трамплине и бронзовым призером на метровом трамплине.

Также Кирилл Косимов и Даниил Харин стали серебряными призерами в синхронных прыжках среди спортсменов 14-18 лет.

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