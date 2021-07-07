Тольяттинца обвиняют в кражах у пожилой соседки

В Комсомольский районный суд Тольятти отправили уголовное дело мужчины, обвиняемого в четырех кражах, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый украл у пожилой соседки ключи от входной двери, сделал дубликат, а оригинал незаметно вернул. С сентября по декабрь 2020 г. мужчина следил, когда пенсионерка уйдет, а потом выносил их ее квартиры ювелирные изделия и бытовую технику. Общая сумма ущерба превысила 113 тыс. рублей.