Самарец получил шесть лет за попытку "заказать" знакомого

В Самаре суд вынес приговор Михаилу Романову, которого обвиняли в организации приготовления к заказному убийству, сообщает региональное СУ СК РФ.
В августе 2019 г. Романов решил убить бывшего коммерческого партнера, с которым находился в плохих отношениях. "Грязную работу" он решил поручить знакомому, задолжавшему 1 млн руб., в обеспечение которых в залоге у Романова находилось имущество должника.
Мужчина, получивший предложение убить, обратился к правоохранителям. Позже уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий он неоднократно встречался с Романовым и обсуждал способ совершения преступления, а также использование транспорта потерпевшего для сокрытия следов. Во время очередной встречи Романов потребовал прислать ему сообщение, когда "заказ" будет выполнен.
В октябре 2019 г. правоохранители инсценировали убийство, а Романов получил от исполнителя долгожданное сообщение и подтвердил обещание о списании долга. После этого мужчину задержали при силовой поддержке СОБР "Омега".
Суд назначил Романову шесть лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на год. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!