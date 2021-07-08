Самарец получил шесть лет за попытку "заказать" знакомого

В Самаре суд вынес приговор Михаилу Романову, которого обвиняли в организации приготовления к заказному убийству, сообщает региональное СУ СК РФ.

В августе 2019 г. Романов решил убить бывшего коммерческого партнера, с которым находился в плохих отношениях. "Грязную работу" он решил поручить знакомому, задолжавшему 1 млн руб., в обеспечение которых в залоге у Романова находилось имущество должника.

Мужчина, получивший предложение убить, обратился к правоохранителям. Позже уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий он неоднократно встречался с Романовым и обсуждал способ совершения преступления, а также использование транспорта потерпевшего для сокрытия следов. Во время очередной встречи Романов потребовал прислать ему сообщение, когда "заказ" будет выполнен.

В октябре 2019 г. правоохранители инсценировали убийство, а Романов получил от исполнителя долгожданное сообщение и подтвердил обещание о списании долга. После этого мужчину задержали при силовой поддержке СОБР "Омега".

Суд назначил Романову шесть лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на год. Приговор в законную силу еще не вступил.