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Банк "Открытие": почти треть жителей ПФО положительно относится к браку по расчету, 41% — к брачным контрактам

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Приволжья, в принципе, считают браки по расчету и брачные контракты вполне нормальным явлением. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и РГС Банком накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

41% респондентов округа заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом.

Только 9% опрошенных считают, что брачный контракт не нужен, если есть настоящая любовь. При этом брачный контракт есть также у 9% респондентов ПФО. 50% заявили, что их семьям он не нужен, поскольку "мы любим друг друга". У 41% нет брачного контракта, поскольку его не с кем заключать — они не состоят в официальном браке.

32% опрошенных жителей округа положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. 26% — отрицательно, так как уверены, что в брак можно вступать только по любви. 42% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету.

*Опрос проведен банком "Открытие" и РГС Банком 25–30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

По материалам Волга Ньюс Поволжье

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