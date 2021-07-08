В Самарской области разработают электронный сервис для семей, оказавшихся в трудной ситуации

В среду, 7 июля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Самарской области.

Члены комиссии обсудили меры поддержки для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Получить такую поддержку в Самарской области можно в 47 отделениях семьи и детства, девяти комплексных центрах социального обслуживания населения, в пяти отделениях социальных гостиниц на 67 мест. В Самаре и Тольятти работают службы детского телефона доверия.

Специалисты социальных служб готовы оказать психологическую и юридическую помощь всем обратившимся, способствовать их социальной реабилитации. Информация о работе служб размещена на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области minsocdem.samregion.ru.

Председатель областного правительства подчеркнул: министерство должно взять на себя функцию информирования семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о возможностях получения мер господдержки.

Виктор Кудряшов высказал инициативу по созданию единого цифрового сервиса для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сервис станет площадкой, на которой профильные ведомства будут сами предлагать "трудным" семьям различные варианты поддержки.

"Набор функций электронной платформы может быть достаточно широким: содействие в поиске работы, информирование о возможных социальных выплатах, других мерах государственной поддержки, консультации по вопросам семейных отношений", — пояснил первый вице-губернатор.

Соответствующее поручение дано министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области.