В Самарской области разработают электронный сервис для семей, оказавшихся в трудной ситуации

В среду, 7 июля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Самарской области.
Члены комиссии обсудили меры поддержки для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Получить такую поддержку в Самарской области можно в 47 отделениях семьи и детства, девяти комплексных центрах социального обслуживания населения, в пяти отделениях социальных гостиниц на 67 мест. В Самаре и Тольятти работают службы детского телефона доверия.
Специалисты социальных служб готовы оказать психологическую и юридическую помощь всем обратившимся, способствовать их социальной реабилитации. Информация о работе служб размещена на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области minsocdem.samregion.ru.
Председатель областного правительства подчеркнул: министерство должно взять на себя функцию информирования семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о возможностях получения мер господдержки.
Виктор Кудряшов высказал инициативу по созданию единого цифрового сервиса для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сервис станет площадкой, на которой профильные ведомства будут сами предлагать "трудным" семьям различные варианты поддержки.
"Набор функций электронной платформы может быть достаточно широким: содействие в поиске работы, информирование о возможных социальных выплатах, других мерах государственной поддержки, консультации по вопросам семейных отношений", — пояснил первый вице-губернатор.
Соответствующее поручение дано министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.